La ferita è aperta, la questione ben lontana dalla soluzione. Trae la Federazione ghiaccio è sempre guerra aperta, scatenata dopo le medaglie di Pechino e mai chiusa, nonostante i tentativi di mediazione del Coni. E sui sociallancia un ...Una clamorosa notizia ha sconvolto il mondo dello sport nostrano:può cambiare nazionalità . La pattinatrice valtellinese, l'italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici (invernali o estivi non fa differenza) ha attaccato di nuovo la ...

Terremoto in vista di Cortina 2026, la campionessa Arianna Fontana minaccia di abbandonare l’Italia:… Il Fatto Quotidiano

Arianna Fontana alle Olimpiadi 2026 ma non con l'Italia, l'ultimo sfogo: Non posso più accettarlo Fanpage.it

Arianna Fontana verso l'addio choc all'Italia: "Promesse mai mantenute per Milano-Cortina" QUOTIDIANO NAZIONALE

Arianna Fontana cambia nazionalità “Fiducia irrecuperabile”. Federazione furiosa: "Serve rispetto" La Gazzetta dello Sport

Arianna Fontana rompe con l'Italia: "Pronta a gareggiare con gli Usa". La Federazione: "Basta accuse, non le … la Repubblica

In mattinata Arianna Fontana, attraverso il proprio profilo Instagram, aveva ventilato l’ipotesi di un cambio di nazionalità in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sostenendo di av ...La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio esprime stupore e rammarico per le gravi esternazioni espresse in data odierna da Arianna Fontana sui propri profili social. Dichiarazioni riportate, una ...