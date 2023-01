(Di mercoledì 25 gennaio 2023)- Attraverso un comunicato l' AIA ha reso note learbitrali per la 20ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma nel prossimo weekend. Il match clou sarà...

Il match clou sarà- Roma di domenica sera. A dirigere la gara al Maradona ci sarà l'Orsato . A Colombo Lazio - Fiorentina , a Mariani affidata Cremonese - Inter. Giua dirige Milan - ...... Doveri di Roma Milan - Sassuolo (ore 12.30): Giua di Olbia Juventus - Monza (ore 15): Aureliano di Bologna Lazio - Fiorentina (ore 18): Colombo di Como- Roma (ore 20.

Arbitro Napoli-Roma: scelto Orsato. Tutte le designazioni Corriere dello Sport

Napoli-Roma, dirige l’arbitro Orsato: al VAR Di Paolo. La sestina completa CalcioNapoli1926.it

Arbitri Serie A: Orsato per Napoli-Roma - Sportmediaset Sport Mediaset

L'arbitro - Roma reduce da quattro sconfitte consecutive con Orsato, ma sempre vincente quando... Voce Giallo Rossa

Napoli-Roma: Orsato è l’arbitro della sfida al Maradona, Di Paolo al Var RomaNews

Colombo per Lazio-Fiorentina, Cremonese-Inter affidata a Mariani ROMA (ITALPRESS) - Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Napoli-Roma, match valido per ...Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Daniele Orsato è l’arbitro chiamato a dirigere il big match della ventesima giornata di Serie A tra Napoli e Roma, in programma domenica 29 gennaio al ‘Maradona’. Andrea ...