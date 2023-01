Arbitri Serie A | Orsato per Napoli-Roma | le scelte per Milan | Inter | Lazio e Juve | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La 20ª giornata diA sta per iniziare e le designazioni arbitrali sono state annunciate. Una delle partite più attese è senza dubbio, che sarà diretta dall’esperto, con Di Paolo al VAR. Un vero e proprio scontro tra titani dellaA, un duello tra le due squadre che ha sempre attirato l’attenzione dei tifosi. Un’altra partita imperdibile è quella tra, che sarà diretta da Mariani. Una sfida che si preannuncia estremamente combattuta, con i due allenatori che hanno in mente solo una cosa: la vittoria. Lantus ha invece incontrato Aureliano, mentre per-Fiorentina c’è Colombo. Una giornata di campionato ricca di emozioni, con tante partite da non perdere. Una giornata che può cambiare ...