La Lazio travolge 4 - 0 il Milan all'Olimpico e raggiunge Inter e Roma al terzo posto a quota 37. Il Milan, nonostante 2 soli punti in 3 ...- Savic, raddoppia Zaccagni dopo un palo di Marusic. Il Milan non reagisce nonostante i cambi di Pioli. E la squadra di Sarri dilaga: prima un rigore di Luis Alberto, poi una ...

Apre Milinkovic, chiude Felipe Anderson: il film di Lazio-Milan La Gazzetta dello Sport

Lazio-Milan 4-0: poker biancoceleste, Sarri vola terzo Corriere dello Sport

Diretta Lazio - Milan (4-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Alla Lazio basta Felipe Anderson: Bologna battuto 1-0, ai quarti troverà la vincente di Juve-Monza ilgazzettino.it

Come Lotito può rovinare i piani della Juve per Milinkovic-Savic ... 90min IT

"Uno, due, tre, quattro..." no, non è l'ennesimo motivetto del tormentone alla radio, ma la raffica di gol con cui la Lazio stasera ha letteralmente asfaltato un ...Zaccagni e Milinkovic trascinano la Lazio nel poker al Milan. Calabria perde tutti i duelli, Leao e Giroud non pungono. Kalulu in confusione.