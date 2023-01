Antonino Spinalbese sfotte gli autori per le sue clip L’esilarante video

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)da quando è rientrato dall’ospedale al Grande Fratello Vip 7 è cambiato. Il vippone non ha più lo stesso atteggiamento di prima: è più rilassato, indifferente all’idea di legarsi a qualunque ragazza nella Casa, leggero nel viversi la convivenza, ma con una palpabile voglia di andar via. Tanto che lui stesso ha proposto di esser tolto dai preferiti per poter avere un po’ di adrenalina con le nomination. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7sfottò diIeri sera, riunito insieme ai suoi amici e ad Antonella Fiordelisi nella stanzetta,si è lamentato del fatto che glidel GF spingano sempre per una “ship” tra lui e qualunque altra donna della ...