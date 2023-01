Antonella Fiordelisi | grave accusa a Donnamaria «Mi hai messo le mani addosso»

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)ha sganciato l’ennesima bomba che sta sconvolgendo il web e i telespettatori del Grande Fratello Vip; la concorrente hato Edoardodi ”averlele”. Un’esternazione gravissima che non può di certo passare inosservata né essere presa con leggerezza. Leggi anche:torna a parlare del ”pistolino” di: lezioni di maschilismo tossico...

e Edoardo Donnamaria sono nuovamente ai ferri corti. Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello Vip si sta consumando un altro "drama" con protagonista Nikita Pelizon , "rea" ...Gf Vip,incinta 'Un video svela la verità'. Poi l'annuncio agli altri vipponi Bianca Atzei, lo scherzo di Stefano Corti dopo il parto: 'Lei stava per lasciarmi' Le anticipazioni ...

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: "Ti devi vergognare" Biccy

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi con Daniele Dal Moro - Mediaset Infinity Grande Fratello

Antonella Fiordelisi e il rubabandiera della discordia - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Donnamaria nomina Oriana per far felice Antonella, poi se ne pente Biccy

Nel corso del tardo pomeriggio, Davide Antonella si sono ritrovati in piscina a commentare quanto accaduto durante la diretta di ieri sera e, non avendo apprezzato il comportamento dei loro compagni… ...Edoardo ha nominato Oriana ma poi se n'è pentito. Antonella è infastidita dalla campagna dei vipponi per salvarla e Nikita incalza Donnamaria ...