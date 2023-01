Anteprima F1 | Haas 2023

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La scorsa stagione è stata positiva per lae non c’è motivo di pensare che la prossima campagna non possa essere all’altezza. Kevin Magnussen e Mick Schumacher si sono uniti per far concludere alla squadra l’ottavo posto nel campionato costruttori. Può sembrare poco, ma se lo si contestualizza dopo la disastrosa campagna del 2021,