(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 14 gennaio 2019 È passato solo qualche giorno da quandosi è presentato in conferenza stampa annunciando il suo “possibile addio” al mondo del tennis dopo il prossimo Wimbledon. Nemmeno lui in quel momento pensava di arrivarci, il suo unico desiderio era quello di non provare più dolore all’anca. Le sue frasi avevano un tono da martire: «Non riesco a infilarmi nemmeno un calzino» o «continuare a così può danneggiare la mia vita privata». Avrebbe comunque partecipato agli Australian Open per l’ultima volta e di fronte al primo turno ci sarebbe stato Roberto Bautista Agut.viene da un’operazione all’anca, che in un primo momento sembrava avesse dato buoni riscontri, ed era scivolato nel ranking alla posizione 240. Fa strano pensare che fino alla seconda parte del 2017, un anno e mezzo prima,...

Anche il britannicosi è schierato a favore dei volontari, costretti ad orari prolungati e non retribuiti. Quante volte abbiamo visto in questa edizione 2023 degli Australian Open la pioggia protagonista ...Rispetto davveroe la sua grinta: è impressionante vedere quanto lavori duro per quello che è. A volte mi chiedo anche perché lo faccia: 'Hai tutto. Hai figli a casa. Perché, come l'anno ...

Tennis, Andy Murray non ha ancora finito | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Australian Open 2023, Andy Murray vince in rimonta una epica maratona di quasi 6 ore con Kokkinakis! OA Sport

Andy Murray insegna, Jannik Sinner impara la Repubblica

Andy Murray incredibile: a poche ore dal match-record con ... Eurosport IT

Andy Murray-Thanasi Kokkinakis, match da favola: la top5 dei colpi ... Eurosport IT

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Altro che Steven Zhang, presidente dell'Inter. La showgirl ed ex velina Melissa Satta fa coppia con il campione di tennis Matteo Berrettini .