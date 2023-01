Ancora problemi con Libero Mail che non funziona | tra ripristino e truffe

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Inizia ad essere un vero e proprio giallo preoccupante la storia deiconche non. Già, perché al di là della poco concreta comunicazione del team, che si limita a parlare di lavori in corso e di causa individuata, al momento nessuno ha la minima idea di quando possa essere ripristinato il servizio. Rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, dunque, è venuta meno anche la speranza che potesse rientrare tutto entro il pomeriggio di martedì. Contrariamente a quanto l’assistenza avrebbe annunciato a parte del pubblico durante le chiamate. Registriamoconche non: occhi aperti tra orarioe ...

La situazione di Libero e Virgilio Il sito Downdetector segnalamolti, anche se in numero minore rispetto alle ultime ore. Le disfunzioni più segnalate riguardano la connessione ai ...Le condizioni meteo In questo periodo sulla zona soffiano forti venti che trasformano la neve in ghiaccio e aumentano il rischio di valanga,che rendono molto difficili le operazioni delle ...

Libero e Virgilio down, anche oggi continuano i disservizi HDblog

I servizi Libero Mail e Virgilio non funzionano, e la colpa potrebbe essere di un attacco hacker Fanpage.it

Libero e Virgilio, la mail non funziona: ancora problemi dopo due giorni di disservizio Corriere della Sera

Libero e Virgilio, posta elettronica ancora inaccessibile: "Ma nessuna perdita di dati" la Repubblica

Libero Virgilio non funzionano, mail, da quando, soluzioni, sblocco Tag24

La mail di Libero e quella di Virgilio non sono ancora state ripristinate. Diversi utenti non riescono a inviare o ricevere mail dalla notte di lunedì 23 gennaio. I problemi sono continuati per tutto ...Il croato continua a lavorare a parte perché non ha risolto il problema al polpaccio, Big Rom non è al meglio della condizione: per un girone di ritorno al top serve tutto il loro apporto ...