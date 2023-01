... documentare la vita dei pesci,pericolosi, non è una novità: "Filmo gli squali per lavoro e ho avuto l'opportunità di venire a esplorare le acque artiche della Norvegia. Cercavo lee ho ...Dei ricercatori canadesi della British Columbia University hanno scoperto alti livelli di 'forever chemicals', o sostanze perfluoroalchiliche, dentro gli organismi delle. Notecome PFAS queste sono sostanze chimiche di derivazione industriale che non possono scomporsi in modo naturale. Poiché lesi trovano in cima alla catena alimentare, spesso ...

Anche le orche sono inquinate Entilocali-online

L'avvistamento casuale delle orche all'isola di Kapiti regala uno ... Kodami

Anche i grandi squali bianchi tremano, ecco i 2 predatori di cui ... Scienzenotizie.it

L'incontro ravvicinato con la megattera: il video del subacqueo impegnato a filmare un’orca RaiNews

Ecco qual è stata l'orribile causa di morte di questa orca assassina Everyeye Tech

Il videografo di Skejby ha parlato di un’imboscata da parte della balenottera affamata. Fortunatamente nessuno si è fatto male ...(Adnkronos) - Dei ricercatori canadesi della British Columbia University hanno scoperto alti livelli di “forever chemicals”, o sostanze ...