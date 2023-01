Analisi del girone di andata… arbitrale

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo le prime 19 gare di campionato e quindi ild’andata di serie A alle spalle, il campionato dà una sola certezza: Napoli campione d’inverno con 12 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e 13 sulla quinta in classifica. È tempo anche di fare un primo resoconto che riguarda la stagione dei fischietti dell’A.I.A. (Assaciazione italiana arbitri) chiamati a dirigere le gare del massimo campionato italiano. Le 190 gare disputate fino ad oggi sono state suddivise tra 41 direttori di gara chiamati a dirigere che hanno estratto 28 rossi (15 per le squadre di casa e 13 per gli ospiti) e 872 gialli (412 casa e 460 fuori), decretato 50 rigori (28 casa e 22 fuori) e fischiato 4775 falli (2337 casa e 2438 fuori). I direttori di gara cui è stata concessa maggiore fiducia sono Chiffi, Marinelli, Massa e Sozza con 8 gettoni messi nel salvadanaio, seguono con 7 ...