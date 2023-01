Amsterdam in blu-ray | la recensione | una rivincita in homevideo per il caos all-star di David O Russell

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladiin blu-ray: il caotico film diO.è proposto da Eagle con un video eccezionale che esalta il suo fascino visivo. Ottimo anche l'audio, sottotono invece gli extra. Non è stato certo il miglior film diO., ma nonostante le critiche poco favorevoli e ilnarrativo che il regista ha confezionato malgrado il super cast a disposizione,resta un prodotto assolutamente da vedere per la sua ricostruzione storica sopraffina e per il suo indubbio fascino visivo. Certo, è un'opera troppo confusa, strabordante nella sua ambizione e dagli evidenti eccessi, ma a parte l'ottima prova di Christian Bale, vedere in un colpo solo Margot Robbie, JohnWashington, Rami Malek, Robert De ...