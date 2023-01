Amici | anticipazioni 29 gennaio | Vanessa eliminata | Samu sostituito | il gesto della prof Celentano

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È appena terminata la nuova registrazione di22: allievi eessori si sono ritrovati in studio per registrare la diciottesima puntata che sarà trasmessa domenica 29su Canale 5. In questa puntata speciale, c’è stato il verdetto legato al futuro diel nella scuola. Il giovane artista avrebbe dovuto affrontare una nuova sfida L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::22, cinque allievi in bilico: Niveo eel a rischio sostituzione, Lorella Cuccarini pronta a lasciare il talent show: ‘Corteggiata da mamma Rai’: eliminati due allievi, la decisione di Lorella su Niveo ...