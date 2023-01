American Beauty | cosa c' è davvero dietro una famiglia normale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)Sky Cinema 2 con Kevin Spacey, Annette Bening, Mena Suvari. Regia di Sam Mendes. Produzione USA 1999. Durata: 2 ore e due minuti LA TRAMA A 40 anni la vita di Lester (Spacey) sembra arrivata prematuramente al capolinea. Ha un lavoro (è un giornalista!) che non gli piace e che sempre più detesta ogni giorno che passa. Con la moglie non si parla quasi mai. Colla figlia adolescente nemmeno. E' arrivato a un punto tale che gli unici momenti in cui si sente vivo è quando si masturba sotto la doccia. Un bello scossone gli dà l'incontro con una compagna di scuola (precocissima ) della figlia. Lester si dà una mossa. Cambia lavoro (a quanto pare, meglio fare il benzinaio che il passacarte in ufficio) archivia la vita coniugale. Al centoventesimo minuto del film sembra aver riafferrato la felicità. Ma forse è troppo tardi. ...