Amazon | lavoratori preparano primo sciopero in Gran Bretagna

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Idistanno organizzando il loroin, nell’ambito di un conflitto con l’azienda sui salari. I membri del sindacato Gmb presso il centro di smistamento dell’azienda a Coventry hanno deciso di scioperare mercoledì per protestare contro un aumento di stipendio che, secondo il sindacato, vale 50 penny (0,6 dollari) l’ora. Stuart Richards, organizzatore senior della Gmb, ha sottolineato che “oggi idia Coventry faranno la storia, diventando i primidinel Regno Unito a scioperare. Stanno sfidando una delle piùdi aziende del mondo per lottare per un tenore di vita dignitoso. Dovrebbero essere giustamente ...