“Allontanala subito” GF Vip 7 | Nikita avverte Donnamaria | “Ci sono cose che devi capire”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Al GF Vip 7 c’è stata nelle ultime ore una conversazione molto intensa traPelizon ed Edoardo. In particolare, la modella originaria di Trieste ha deciso di mettere in guardia il compagno di avventura con parole inequivocabili. Ma la reazione di lui è stata tutt’altro che positiva. Come raccontato dal sito Biccy,ha esordito così: “Il mio ex aveva un migliore amico e io non provavo stima nei confronti di questo suo migliore amico. Zero totale, ma loro si conoscevano sin da piccoli”. E nella casa del GF Vip 7Pelizon ha proseguito con Edoardo: “Non andavo a genio al suo migliore amico e il suo migliore amico non andava a genio a me. Di base non mi intrometto, ma è stato uno dei motivi per cui l’ho lasciato. Perché il mio fidanzato a una certa situazione è ...