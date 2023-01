All' IRCCS San Raffaele la risonanza magnetica che rivoluziona la diagnostica

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La tecnologia applicata alla prevenzione, alla cura, alle terapie e alla ricerca è in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, quando addirittura non arriva a salvarla. È per questo che l'Sane il Consorzio Mebic (Medical and Experimental BioImaging Center) continuano a investire nell'innovazione puntando all'aumento di percorsi di prevenzione e screening basati sull'importante supporto delle più moderne tecnologie diper immagini. Punta di diamante del rinnovato parco macchine della sezionedell'Istituto romano è la3 tesla SIGNA Hero di GE HealthCare, la prima a essere installata in Italia e la seconda in tutta Europa. È un'apparecchiatura di ultima generazione sviluppata per aiutare a migliorare il comfort ...