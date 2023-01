Allerta meteo in Campania | domani temporali | grandinate e vento forte

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso diper piogge econ livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di, giovedì 26 gennaio. Queste le zone interessate: 1 (Piana Campana, Napoli, isole del Golfo di Napoli, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 6 (Piana Sele e Alto Cilento). In queste aree si prevedono rovesci e, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. I fenomeni temporaleschi, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione (quindi essere improvvisi ma intensi) e potranno essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di ...

In questi giorni sono tante le foto che riprendono il Vesuvio con la cima innevata , che complice l'abbassarsi delle temperature e l'si è riempito di neve. Una bellissima foto è stata ...Le condizioniIn questo periodo sulla zona soffiano forti venti che trasformano la neve in ... Nonostante l'diramata dalle autorità, nella zona domenica è scomparso un altro escursionista.

