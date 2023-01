Allenare l’Azzurro al Coni | Campagna | “Tutto parte dal gioco | vince la squadra”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma – Ricordi, emozioni, vittorie e sconfitte, abbracci e lacrime. I quattro Commissari tecnici piùnti dello sport azzurro si sono raccontati al Salone d’Onore dela Roma questa mattina nell’ambito dell’incontro organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Presenti insieme ad Alessandro, Roberto Mancini, Ferdinando De Giorgi e Giammarco Pozzecco. Ad aprire la tavola rotonda il presidente della FIP, ideatore dell’evento, Gianni Petrucci, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente delGiovanni Malagò; il segretario generale delCarlo Mornati ha moderato il summit. Presenti per la Federnuoto il vicepresidente vicario Andrea Pieri e il segretario generale Antonello Panza. “L’allenatore deve avere una personalità completa perché oltre ad essere ...

carlo mornati roberto mancini sandro campagna fefe de giorgi gianmarco pozzecco Estratto dell'articolo di Luca Valdiserri per il 'Corriere della Sera' 'Dopo il Giappone,'Italia è il Paese più vecchio al mondo'. Il ..."Aspetto le motivazioni e chi ha la responsabilità spieghi questa decisione e perché non ne sono state prese altre". A dichiararlo, a margine dell'evento '' al Coni, è il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando il caso Juventus. " C'è una responsabilità politica, che è giusto che io mi assuma, pur nell'ascolto di ...

"Allenare l'Azzurro, CT a confronto" al Salone d'Onore del CONI. La ... Tuttobasket.net

Allenare l'azzurro. Metti una mattina con Mancini, De Giorgi, Campagna e Pozzecco Il Foglio

Al Salone d'Onore la tavola rotonda “Allenare l'Azzurro – CT a ... CONI

Tavola rotonda "Allenare l'Azzurro - CT a confronto" Federvolley