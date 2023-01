Allegri ha le ore contate | il sostituto viene dalla Francia

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildipotrebbe venire. A livello di approccio alle partite ci si trova su livelli simili: ecco perché.a Torino potrebbe ufficialmente aver fatto il suo tempo. L’allenatore toscano si trova infatti ad un punto della sua carriera in cui dovrebbe rivedere totalmente le sue priorità. E per farlo occorre di conseguenza che si metta in discussione. Ansa FotoCosa che raramente è avvenuta. Il suo essersi fossilizzato su concetti tattici ormai superati potrebbe essersi rivoltato contro di lui. Cosa che ha dato parecchio da pensare alla società. La quale sta cercando attivamente un. Il nome in questione potrebbe essere l’equivalente perfetto del tecnico ex Milan e Cagliari. Attualmente il suo potenzialeè disoccupato. ...