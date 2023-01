Allarme truffe sul conto corrente | tienilo al sicuro con questi metodi fondamentali

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Purtroppo lesulsono una delle tante novità portate dalla tecnologia. Infatti se è molto diffuso il generale apprezzamento per la tecnologia e per tutti i vantaggi che porta nelle nostre vite, bisogna anche tenere presente che la tecnologia per quanto riguarda le banche può essere anche una vera e propria sciagura.(I Love Trading)Infatti la tecnologia non soltanto sta facendo perdere tantissimi posti di lavoro nel settore bancario e anzi c’è chi dice che in futuro le persone che troveranno lavoro in banca saranno effettivamente pochissime, ma rende anche possibili tantissimesul. Basta cliccare sull’email sbagliato sul sms sbagliato per permettere ai furfanti di ...