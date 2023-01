Alla Roma Dybala è tornato a essere decisivo

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. Pauloè stato uno dei giocatori più iconici dell’ultimo decennio di Serie A. Il suo talento cristallino, i suoi gol strepitosi, il suo tocco di paggraziato che colpisce anche i meno appassionati, che ti fa pensare anche al primo sguardo di avere di fronte un giocatore speciale. Questo talento, unico per il nostro campionato, è stato però condizionato da qualche problema fisico, più o meno grave, una posizione in campo ambiguo e forse un livello di aspettative eccessivo. Dopo i sette anniJuventus, caratterizzati da alti e bassi, l’argentino non ha rinnovato il suo contratto. È stata una trattativa lunga e ambigua, finita male. ...