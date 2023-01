Alicia Keys | la stella più luminosa del soul spegne 42 candeline

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La carriera da musicista e cantautrice diè iniziata con Fallin’ e un Grammy Award come Miglior canzone dell’anno nel 2001. La bambina che studiava pianoforte da quando aveva sette anni, la ragazzina che componeva canzoni da quando ne aveva 11, a 20 anni veniva lanciata nel panorama discografico internazionale dove ancora è una delle stelle più brillanti.: la musica come linfa vitale Al primo album, Song in A Minor accompagnato da un lunghissimo tour mondiale, segue The Diary ofin cui sono contenuti due singoli che diventano in pochissimo tempo grandi successi: You don’t know my name e If ain’t got you. Siamo nel 2003 e anche questo secondo disco ottiene apprezzamento di pubblico e critica. Le nomination ai Grammy sono questa volta ben 8, ...