Alice Rohrwacher | le «bambine cattive» cambiano il mondo

Oscar 2023, annunciate le candidature per gli Academy Awards. Due le candidature per l'Italia contra i corti (Le Pupille) e Aldo Signoretti per il trucco e l'hair styling di Elvis. La consegna dei premi avverrà domenica 12 marzo presso la storica location del Dolby Theatre di Los ...ROMA " Ci sarà un pò d'Italia nella notte degli Oscar: in corsa per una statuetta Le Pupille, corto die Aldo Signoretti nel team del makeup e hairstyling di Elvis di Baz Luhrmann. I migliori film stranieri candidati sono: "All Quiet on the Western Front" (Germania); "Argentina, 1985" (...

Oscar 2023, tutte le nomination: Le pupille di Alice Rohrwacher candidato - Cinema Agenzia ANSA

Oscar 2023, due nomination per l'Italia: Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti Adnkronos

Oscar 2023 nomination, il corto di Alice Rohrwacher in corsa è stato girato a Bologna. Le riprese tra San Luc… La Repubblica

Alice Rohrwacher, dedico la nomination all'Oscar alle bambine cattive Agenzia ANSA

Due italiani candidati agli Oscar: Rohrwacher con "Le pupille" e Signoretti per make up di "Elvis" RaiNews

Steven Spielberg – Miglior film/Miglior regia/Migliore sceneggiatura originale per The Fabelmans "Realizzare The Fabelmans è stata un'esperienza irripetibile, e non sarebbe successo senza l'amore, l'i ...