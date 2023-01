Alice Rohrwacher candidata agli Oscar con Le Pupille | “Ci siamo divertite molto”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La candidaturarappresenta, da sempre, un incredibile traguardo.non era certa di farcela, però, a dispetto delle aspettative, è riuscita a entrare nella categoria per il miglior corto live-action. A regalarle questa possibilità è stato Le, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022. Il film ruota attorno alla storia di un gruppo di ragazze, dal temperamento ribelle, che vivono in un collegio cattolico. Abbonati subito a Disney+ per non perdere Le. Disdici quando vuoi! Candidaturada record:parla de Le, ovviamente, è felicissima per la candidatura ricevuta. ...