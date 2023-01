Alfredo Cospito | fissata il 20 aprile l’udienza in Cassazione La difesa | «È tardi | anticipare la data»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È stataper il 20– tra poco meno di tre mesi –inche affronterà il ricorso presentato dai legali di, l’anarchico condannato a 20 anni per aver piazzato due ordigni in una caserma di Fossano, la cui pena potrebbe essere convertita in ergastolo ostativo, e che dal 18 ottobre scorso è in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis cui è ora sottoposto. Il difensore di, Flavio Rossi Albertini, ha fatto ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di mantenere il regime di «carcere duro» per quattro anni. Non è chiaro, però, in quali condizionipotrà arrivare allaprevista della nuova udienza. Negli ultimi tre mesi, infatti, ...