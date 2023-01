Alessio Cavaliere | ecco chi è il ballerino che ha preso il posto di un ragazzo di Amici

Leggi su biccy

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Stando alle anticipazioni di22 oggi sono stati eliminati due ragazzi. Pare infatti che Raimondo Todaro abbia deciso di sostituire Samuel Antinelli con. Un’eliminazione quella di Samuel che ha spiazzato tutti sui social, ma in realtà ilgià lo scorso dicembre era andato in crisi e aveva detto di non sentirsi pronto per il serale. “Non so ragazzi sono molto giù. Io non ce la faccio. Sono undi hip hop, ma lo vedi che non vado? Non ho miglioramenti, qua non c’è tempo. Potevo studiare di più fuori, per essere più preparato qui dentro. Questa è l’università, io sono alle superiori. Me ne vado perché vado a studiare. – ha continuato Samuel – Non lo merito perché sono troppo immaturo per tante cose. Non è che voglio andarmene adesso però noto certe cose e non mi ...