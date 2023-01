Al via Wine&Siena con oltre 600 etichette da gustare

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Manca pochissimo all’ottava edizione di Wine&Siena, la manifestazione che si terrà dal 27 al 30 Gennaio nelle prestigiose sale del Santa Maria della Scala a Siena, voluta dal Patron di Merano Wine Festival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini e che inaugura l’anno dei grandi eventi enogastronomici in Toscana. Seguiranno Taste alla Fortezza da Basso a Firenze dal 4 al 6 Febbraio, la Chianti Classico Collection il 13 e 14 Febbraio e l’anteprima del Vino Nobile di Montepulciano il 18, 19 e 20 Febbraio. Insomma tanti appuntamenti per addetti ai lavori e appassionati per dee confrontarsi sui grandi vini toscani e i prodotti di eccellenza. Passione per tantissimi e lavoro per molti, un settore che è il vero motore di traino per questa Regione se si considera che la maggior parte dei turisti che provengono da tutto il mondo ...

Ci siamo. Venerdì 27 gennaio, taglio del nastro di Wine&Siena i Capolavori del Gusto 2023.