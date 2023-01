(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – In concomitanza con l’uscita dellatv “Litvinienko, indagini sulla morte di un dissidente”, da oggi su Sky Atlc, ricostruzione della vicenda dell’avvelenamento radioattivo del colonnello Kgb che accusavadi crimini ed omicidi, un nuovo ‘’ coinvolge Mario Scaramella, l’espertodi intelligence che aveva interrogato e poi allertato del pericolo l’ex spia russa e che scampò lui stesso a un avvelenamento da polonio. Martedì scorso, infatti, Scaramella ha denunciato un tentativo di intrusione nella casa in provincia di Latina in cui risiede quando non è a Londra, dove vive stabilmente, e ildella sua auto con a bordo “un contatore geiger, tessuti specialiradiazioni e documenti sensibili”. La vettura, intatta, è stata ...

... da cavallo che nitrisce quando viene pronunciato il nome di Frau Blücher e così. Frankenstein ... la nostra guida " Arriva The Last of Us , latv tratta dal popolare videogame: tutto quello ...Ci sono le firme di Gianni Agnelli, di Boniperti, di Platini, di Fabio Cannavaro, di Carlitos Tevez, di Cristiano Ronaldo e così. Insomma, la valutazione dell'auto in sé per sé sarà pure di ...

Serie A TIM | Da 12€ i mini-abbonamenti per le sfide contro Lazio e ... Hellas Verona

A cavallo sulla via Francigena con Andrea Bocelli: una nuova docu ... InToscana

Al via la serie tv su Litvinenko, il giallo del furto all'esperto italiano anti-Putin Adnkronos

Serie A, Spezia-Roma Mourinho: "Zaniolo vuole andare via dalla ... Eurosport IT

Juric indica la via: "Serie A possibile, serve una serie di vittorie" ParmaToday

Quote Serie A 25 gennaio 2023, il Napoli ha lo scudetto in tasca e vola per il record di punti. Prossimo turno con Napoli-Roma.(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Con 85 voti a favore l'aula di palazzo Madama ha approvato in via definitiva il decreto Ischia ... Il provvedimento "pesa" piu' di ottanta milioni di euro anche grazie ad una ...