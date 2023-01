(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tre giorni di informazione e condivisione, un vasto progetto di carattere internazionale volto alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. È, primo Festival ecologico pugliese che si svolgerà dal 25 al 27 gennaio 2023 nella sede della Biblioteca De Gemmis, nel Borgo Antico di. Organizzato dall’emittente televisiva Tele, con il sostegno della Regione Puglia, l’evento sarà l’occasione per approfondire temi di natura ambientale come la Green-Economy, attraverso i diversi linguaggi della comunicazione contemporanea. Dalla politica all’arte, passando attraverso la scienza, fino ad arrivare alla musica e al cinema. “Il ruolo della nostra emittente – ha sottolineato la direttrice di TeleMaddalena Mazzitelli – è sempre stato quello di informare e sensibilizzare l’opinione ...

Promosso dall'associazione culturale, il contest culinario, nato in onore dello ... Alle 12 si darà ilalla gara. In attesa della prima spillatura, dunque, mano a pentole e fornelli per ...', terza edizione. 57 artisti internazionali insieme per la difesa dell'Ambiente. ... nel Palazzo Durini, di Milano, inSanta Maria Valle 2, a pochi passi dal Duomo. Nativa di Houston, ...

Al via AmbientArti, manifestazione ecologica a Bari Adnkronos

Al via a Bari ‘AmbientArti’, primo Festival ecologico pugliese TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Bilancio regionale 2023: Anci Puglia chiede a Regione risorse per ... ANCI Puglia

Personale - Concorso 2.800 tecnici per il Sud: possibile ... ANCI Puglia

Presentato AmbientArti, primo Festival ecologico pugliese dal 25 al 27 gennaio 2023 nella Biblioteca De Gemmis, nel Borgo Antico di Bari.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...