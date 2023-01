Al Teatro Porta Portese arriva ‘Il Tempo Supplementare’

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ACTS THEATER Presenta ILSUPPLEMENTARE di ROBERTO RUSSO ideazione scenica, musica e regia FRANCESCO MARIA CORDELLA interpreti IRMA CIARAMELLA alias Sandra Tanel FRANCESCO MARIA CORDELLA alias Raul Corduas Aiuto regia OTTAVIA ORTICELLO light designer ILARIA IUOZZO DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2023“Io non recitavo!” E così, è per tutto il resto. Tu, sei il mio personaggio…” Raul Corduas .Uno scrittore di successo e un’attrice. Un uomo e una donna, messi in contatto da una terza persona: il produttore Lupoli. Sandra Tanel, l’attrice, incontra Raul Corduas, lo scrittore inviata da Lupoli, il produttore per richiedergli un testo da utilizzare come materiale drammaturgico per il suo laboratorio teatrale. Intende affidarsi al verbo del ...