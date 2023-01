Aketa domesticus e le nostre farine

Leggi su butac

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) C’è un classico post da boomer che sta facendo il giro di tantissimi account WhatsApp, e ovviamente state cominciando a segnalarcelo in tanti. Lo definiamo “da boomer” perché è la foto di un foglio stampato, quella che vedete in testa all’articolo. Nell’immagine si legge: Elenco alimenti autorizzati a immettere farina di grilli secchimei (sic) nostri cibi a partire dal 24 Gennaio 2023, e dal 26 larve in polvere della farina Segue lungo elenco di alimenti in cui secondo il foglio verranno “immesse” le polveri di insetti. E il tutto si chiude con: Testimonial a favore Lidl, Eurospin, Coop, Conad, Barilla, Mac Donald (sic), Open, Republica (sic), Fca Il foglio, scritto male, non dice cose sbagliate: è vero, dal 24 gennaio (che in italiano si scrive sempre con la iniziale minuscola, giusto per ricordarlo) potrà essere commercializzata ...