Agguato a Napoli | uomo colpito da un proiettile sotto casa | in città è boom di gambizzazioni

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba mentre si trovava in strada, a poca distanza dalla sua abitazione. E’ quanto accaduto poco prima della mezzanotte di ieri a, in via della Bussola nel quartiere Poggioreale. L’, Carlo Caccavale, un 52enne già noto agli archivi di polizia, è stato accompagnato da conoscenti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni. Resta da chiarire la dinamica dell’. Secondo quanto riferito dalla stessa vittima, ad agire sarebbe stata una persona che non conosceva e che avrebbe sparato senza un apparente motivo. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile di, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Prosegue dunque la scia di sangue ...