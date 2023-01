(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Almeno 157sononel rigido inverno dell', ha detto un'autorità talebana alla Cnn, con il bilancio delle vittime raddoppiato in meno di una settimana mentre milioni di ...

Almeno 157 persone sono morte nel rigido inverno dell', ha detto un'autorità talebana alla Cnn, con il bilancio delle vittime raddoppiato in meno di una settimana mentre milioni di residenti affrontano temperature eccezionalmente basse con gli ...... dedicate interamente a destinazioni inconsuete come il Polo Nord o l'. Il regista ...che cinema sarà uno spazio polifunzionale, funzionante sette giorni su sette, aperto anche in ...

Afghanistan: oltre 150 persone morte di freddo Agenzia ANSA

Ultimo'ora: Afghanistan: sale a oltre 120 il bilancio delle vittime dell ... La Svolta

Inverno rigido in Afghanistan, oltre 150 morti per il freddo MeteoWeb

Afghanistan: oltre 150 persone morte di freddo Tiscali Notizie

Afghanistan: senza donne, anche l'ONU si ferma ISPI

Almeno 157 persone sono morte nel rigido inverno dell'Afghanistan, ha detto un'autorità talebana alla Cnn, con il bilancio delle vittime raddoppiato in meno di una settimana mentre milioni di resident ...Kabul, 24 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il bilancio delle vittime causato da una grave ondata di freddo in Afghanistan è aumentato, provocando più di 120 vittime nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto i ...