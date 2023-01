Aeroporti di Roma presenta il patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo al Parlamento Europeo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è svolto ieri, martedì 24 gennaio 2023, a Bruxelles, presso il, l’evento “Decarbonizzare il settore aviazione:diuna best practice italiana” promosso da ADR per approfondire a livellola finalità del “per ladel”, l’osservatorio ideato dalla società di gestione deglidella Capitale che ha lo scopo – anche attraverso il supporto di esperti del mondo accademico – di favorire e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore nel contesto degli SDGs e dell’Agenda 2030 prendendo a riferimento l’obiettivo di Net Zero Emissions entro il 2050. Ilè composto ...

Si è svolto ieri a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, l'evento "Decarbonizzare il settore aviazione:dipresenta una best practice italiana" promosso da ADR per approfondire a livello europeo la finalità del "Patto per la Decarbonizzazione del trasporto aereo".

