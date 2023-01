(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTrentadueper far rifiorire il lo storico boulevard di. Il Comune diha affidato all’impresa “Ca.Vi.Del” l’appalto per la messa a dimora di decine di“Vallis Clausa”. Si tratta di una varietà a marchio protetto “Platanor”, resistente al cancro colorato, che ormai è tristemente noto per essere la prima causa della morte dei nostri giganti verdi. Con la sistemazione dei 32, che si aggiungeranno a quelli già piantumati in questa consiliatura, il Comune restituirà decoro e bellezza ad unparticolarmente caro agli avellinesi, che negli ultimi anni era stato messo a dura prova dal cancro colorato. “Questa Amministrazione – commenta l’assessore ...

Ad Avellino 32 nuovi platani in corso di piantumazione a Viale Italia Orticalab

Trentadue nuovi platani per far rifiorire il lo storico boulevard di Viale Italia. Il Comune di Avellino ha affidato all'impresa "Ca.Vi.Del" l'appalto per la messa a dimora di decine di platani ...