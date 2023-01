Accise aumentate da Meloni | Fu il Pd Così Sallusti asfalta Speranza

Insomma, Meloni non ha potuto prorogare lo sconto di Draghi sulle, che a loro volta sono statedal Pd... "Apprezzamento largo a Meloni", Pagnoncelli rovina la festa della sinistra In ...Basta guardare al costo della benzina: avevano promesso di togliere lee invece le hanno. Anche le risorse messe per l'energia basteranno solo tre mesi, mentre quelle per la sanità ...

"Accise aumentate da Meloni", "Fu il Pd". Così Sallusti asfalta ... ilGiornale.it

I petrolieri: nessun margine extra, l’aumento coincide col ritorno delle accise Il Sole 24 ORE

Speculazione sul carburante No, gli aumenti sono in linea con le accise: ecco i dati Sky Tg24

Prezzi carburanti in aumento Sì, ma quasi tutta colpa delle accise Motor1 Italia

Le accise diventano mobili: ecco quando ne scatta il taglio automatico QuiFinanza

La decisione arriverà verosimilmente nel pomeriggio. "Con la reintroduzione piena delle accise che ha fatto il Governo Meloni, che ha determinato l'aumento del prezzo, ci siamo sentiti accusare di ...Un'altra mediazione, a sciopero già iniziato. Stamattina il governo tenta di stoppare la protesta dei benzinai, che da ieri alle 19 sono entrati in sciopero rendendo inutilizzabili ...