Abuso di farmaci per combattere l’ansia delle interrogazioni | l’allarme tra i giovanissimi romani

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tra le varie ripercussioni che la pandemia e il lockdown avrebbero avuto sulla mente dei più giovani, ci sarebbe il bisogno di ricorrere aper controllarelegata alla scuola. Dalle benzodiazepine ai Fiori di Bach, secondo quanto scrive Repubblica, queste sostanze sarebbero ormai indispensabili a larga parte degli studenti per per superare un compito in classe o un’interrogazione senza rischiare un attacco di panico. Le testimonianze Alla testata parlano un paio di ragazzi, come Marco (15 anni), al biennio di Scienze umane al Rousseau di Roma. A partire dalla fine della quarantena, ha iniziato ad assumere benzodiazepine controe la «depressione maggiore» che vive a causaprestazioni scolastiche. Ormai avrebbe sviluppato «una forte dipendenza fisica e mentale», che «per la maggior ...