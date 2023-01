ABTG lancia la app MoneyGame | imparare a raggiungere la Libertà Finanziaria diventa un gioco

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Milano, 25 gennaio 2023 – L’educazioneè un tema su cui gli italiani non si dimostrano particolarmente preparati. Secondo lo studio “Measuring the financial literacy of the adult population: the experience of Banca d’Italia” (effettuato da Banca d’Italia nel 2018), gli italiani sono meno competenti sulla materia rispetto agli altri Paesi dell’area Ocse: infatti, solo il 30% dimostra una conoscenza di economia domestica adeguata, contro la media Ocse del 62%. Una tendenza che non fa differenza di genere (anche se gli uomini si dimostrano più informati delle donne sul tema) e di età: anche i giovani, infatti, non hanno una preparazione sufficiente e denotano quindi una scarsa lungimiranza negli obiettivi finanziari personali., società italiana specializzata nella formazione in materia di educazione ...