Aborto in Lombardia | le misure urgenti per garantirne l’accesso a tutte Dall’informazione ai consultori | i cinque punti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È composta dala lista di azioni che garantirebbe alle donne in(e non solo)all’interruzione volontaria di gravidanza, nel rispetto della legge 194/78. L’ha redatta un gruppo composto da mediche, ricercatrici, giornaliste, e un’antropologa attive nel movimento femminista e impegnate per i diritti sessuali e riproduttivi, ed è indirizzata alle candidate e ai candidati di centro-sinistra, a partire da Pierfrancesco Majorino, nonché di Unione Popolare. Si tratta, spiegano le firmatarie, di garantire accoglienza, accessibilità, autodeterminazione, sicurezza anche per le donne che scelgono di abortire. INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE – Anche secondo l’Organizzazione mondiale della sanità l’informazione è una chiave di accesso fondamentale perad un ...

...a incassare un primo sì in Consiglio dei ministri prima del voto regionale in, nella ... Intanto la proposta di legge anti -presentata da un esponente di Fdi, Roberto Menia, per "......nota anche il commento al disegno di legge del candidato di Pd alle elezioni regionali in,... FOTOGALLERY Getty/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, in Italia un tasso tra i ...

Aborto in Lombardia, le misure urgenti per garantirne l’accesso a tutte Il Fatto Quotidiano

ABORTO, RADICALI ITALIANI: FDI PARTE DI DISEGNO ... IMGpress

Aborto, proposta di legge di Fratelli d'Italia per i diritti del concepito Sky Tg24

Aborto, gravidanza e contraccezione: la salute sessuale è una ... Scienza in rete