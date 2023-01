A Spazio5 François Morlupi presenta il suo libro “Nel nero degli abissi” Casa Editrice | Salani

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Verràto mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19.30 presso– via Crescenzio 99/D, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano -, ildi“Nel. Un’indagine per i Cinque di Monteverde” (, 2022). L’autore dialogherà con Francesca Ripanti (PxiL – Pazzi X i Libri). Tornano i Cinque di Monteverde con una nuova indagine ad alto tasso di ironia e tensione. «ha inventato dei personaggi irresistibili. Ai Cinque di Monteverde è impossibile non affezionarsi» (Cristina Cassar Scalia) «È l’umorismo, ben mescolato a una giusta dose di tensione e a cinque personaggi indimenticabili che rendono fresco e piacevole il giallo di ...

Il libro sarà presentato mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19.30. Verrà presentato mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19.30 presso- via Crescenzio 99/D, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano - , il libro di Francois Morlupi 'Nel nero degli abissi. Un'indagine per i Cinque di ...Il libro sarà presentato mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19.30. Verrà presentato mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19.30 presso- via Crescenzio 99/D, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano - , il libro di Francois Morlupi 'Nel nero degli abissi. Un'indagine per i Cinque di ...

Nel nero degli abissi di François Morlupi a Spazio5 Agrpress

A Spazio5 François Morlupi presenta il suo libro “Nel nero degli ... RomaDailyNews

Pasolini. La città dei sensi di Giommaria Monti a Spazio5 Agrpress

La felicità negata di Domenico De Masi a Spazio5 il 6 ottobre 2022 Agrpress