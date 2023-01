A quei pochi che non l’avessero capito | Repubblica spiega che Elkann ha preso le distanze da Agnelli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il giornale di John) dopo aver intervistato John(ieri con Ezio Mauro) fornisce l’interpretazione autentica delle parole di John. Che, come ricordato ieri e in tutti questi giorni dal Napolista, si sta preoccupando di lanciare segnali di discontinuità rispetto alla gestione di Andreae soprattutto sta lasciando che emerga tutto il marcio della precedente gestione. Lo ripetiamo ancora una volta: è una guerra di potere interna agli, molto più che una svolta nella giustizia sportiva italiana. Se qualcuno non lo avessesi premura dirlo con disegnini. Ecco cosa scrive oggi il quotidiano: L’intervista con cui Johnha rilanciato i suoi piani per ...

Ma il suo apporto non è passato inosservato traamatori incalliti dalla memoria lunga; in quel di Londra, Ben Croft e Patrick Forrester hanno fondato il marchio Heels & Souls proprio con l'...... ricavata da un modo di porsi cheal mondo sono capaci di affrontare. A galleristi, ... fino all'ultima delle luci appese a illuminarevolti potenti. Una cinquantina di pezzi in bianco e nero ...

A quei pochi che non l'avessero capito, Repubblica spiega che ... IlNapolista

Picerno-Giugliano: quei pochi minuti, i minuti degli ultras! Sport People

La lunga crisi e il caro-benzina "La bicicletta è una via di fuga" il Resto del Carlino

L'appello: "La mia bambina rapita e portata in Libia dal padre, Tajani ... Dire

Mattagnanese, striscia d’oro continua LA NAZIONE

Quel signore convocato da Sua Eminenza Casaroli altri non era che Francesco Pazienza, l'agente del Sismi introdotto come pochi nel mondo politico e finanziario dei primi anni Ottanta (poi finito in ...Annunciato a dicembre, materializzatosi da pochi giorni, è arrivato a Martina Franca su via Alcide De Gasperi l'autovelox richiesto dal Comandante dei Carabinieri e da alcuni residenti ...