(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il Liceo disorse una prima volta, per pochi anni, nel 1774. Dopo anni di preparativi, risorse nel 1847, grazie soprattutto al canonico Giovanni La Croce, che ne fu anche docente di “Filosofia e matematiche”. Nel 1934 tutto il Liceo (ormai Classico) divenne statale, grazie a Giovanni Gentile (1875 - Firenze 1944). Dirigente, oggi, è la Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, un preside di primo piano e fortemente impegnato nel campo dell’innovazione metodologica e didattica. A richiamare l’attenzione sul liceo è, inutile fare giri di parole superflue, la speciale capacità che ha l’istituto, che hanno i suoi docenti e il suo dirigente, che hanno, principalmente, i superlativi alunni, di costruire una comunità coesa, capace di resistere alle insidie del temo che trascorre e di essere lievito culturale per una città speciale come ...

... ndr.), già al centro dellamusicale nazionale; Luce Caponegro, in passato nota come attrice ... Nella puntata: Luigi Pelazza è ae a Campobello di Mazara per documentare l'arresto di ...... il cui vero nome risponde a quello di Emanuele Palumbo, già al centro dellamusicale ... Nella puntata di oggi Luigi Pelazza sarà ae a Campobello di Mazara per documentare l'arresto ...

A Castelvetrano va in scena la “Resistenza”, un messaggio di legalità. Intervista allo studente Flavio Errante Orizzonte Scuola

Matteo Messina Denaro, curiosità e silenzi nel quartiere dove viveva il boss Sky Tg24

La Spina: «L’omertà in Sicilia è figlia della paura, non un sistema» Panorama

Matteo Messina Denaro: luci e ombre sulla sua cattura Lettera Emme

Castelvetrano, la figlia di Messina Denaro non rinnega il padre Nuovo Sud

Un applauso ed un mazzo di fiori per Liliana D’Incerto all’interno dell’aula consiliare alla fine dei lavori della massimo consesso civico. Una forte emozione p ...