5 consigli per non abbandonare la palestra e continuare a tenersi in forma

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tra i propositi del nuovo anno, molto spesso e per tanti di noi c’è quello di rimettersi in, magari eliminando finalmente quei chili di troppo che abbiamo accumulato in un periodo di più o meno forzata inattività fisica (la recente pandemia, in questo, ha creato di sicuro parecchi problemi!). Spinti dalla voglia di rimettersi in carreggiata e tornare a guardare allo specchio un corpo più tonico e snello, in molti, con l’arrivo dell’anno nuovo, si segnano in, magari decidendo di effettuare un’iscrizione annuale, che sicuramente conviene dal punto di vista della spesa. Eppure… dopo pochi mesi, in tantissimi rischiano di mollare, nonostante tutti i buoni propositi, perché la motivazione comincia a calare, la fatica si fa sentire e forse si comincia anche ad annoiarsi un po’, se la routine non è varia e divertente. Innanzitutto, bisognerebbe ...