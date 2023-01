Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gli eventi datati 25Sabato 252003: l’esordio in Serie A di Daniele De Rossi avveniva esattamente ventisette anni dopo l’ultima partita di Valerio Spadoni, ottanta presenze nel massimo campionato con la maglia della Roma costretto a chiudere anzitempo la carriera a causa di un grave infortunio dovuto a un intervento di gioco di Graziano Bini. Quella domenica del 1976 al suo posto entrò Guglielmo Bacci, all’esordio in A. Oggi ne compie settanta Jorge Ribolzi, che con il Boca Juniors ha festeggiato tre campionati, una Libertadores e un’Intercontinentale. Sessanta invece per Bernd Storck, vincitore di una Coppa di Germania con il Borussia Dortmund. Festeggia i cinquanta Giacomo Lorenzini, 75 partite nel torneo cadetto (compreso uno spareggio) tra Pisa, Como e Reggina. Oggi avrebbe compiuto cent’anni Alberto Piccinini, due scudetti con la ...