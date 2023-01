(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Negli ultimi due mandati del Partito Democratico nel Lazio il numero deiin Pronto soccorso è diminuito diunità. L'attesa media per il 50% dei cittadini è di 12 ore

Il garantismo è una cifra dellaCredo che il garantismo sia una cifra del centrosinistra. ... La classe dirigente deve cambiare Ogni duela cambiamo, ogni 4 facciamo il congresso: è ...Tra gli intellettuali, negli ultimi, ci sono stati sforzi per far rivivere l'uso della parola ... Quanto al socialismo, per le persone di, è stato contaminato dalla totale diserzione dei ...

10 anni di sinistra, persi 3mila posti letto ilGiornale.it

«La sfida delle disuguaglianze» al vaglio dell’esodo dalla sinistra Il Manifesto

L'intervista/Gianni Cuperlo: «Più a sinistra con i fatti. E basta doppi incarichi» quotidianodipuglia.it

Il fantasma di D’Alema e il rischio paralisi per Bonaccini. Ma l’ex premier: sono in pensione Il Sole 24 ORE