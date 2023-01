Zuppa di Porro 24 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 24 gennaio 2023)di. Gli accordi del gas con l’Algeria, ora che li fa la Meloni, diventano colonialismo per il Domani, e per il Fatto invece era tutta roba fatta prima. Vabbè. Ancora che tirano per la giacchetta Nordio: Gratteri imbarazzante. Conflitto ucraiana, il titolo surreale del Qn, e invece la buona analisi di Manzo: Germania buco nero della Nata.Lo scrive nelle sue solite ottime quidnici righe anche Magnaschi su Italia Oggi. Capone sulle bufale di Baiardo, e tutti ci abboccano. Crippa sfotte il garantismo di Rep sulla Juve. Alla grande il bond Eni, e Visco contro comunicazione Bce. Il foglio di ce che la Meloni èallaricerca di un comunicatore. Calderone vuole cambiare i contratti a termini per italia oggi #rassegnastampa24gen L'articolo proviene da Nicola