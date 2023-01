‘Zitta e dacci soldi e gioielli’ | la banda dell’est che terrorizza le ville alle porte di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023) Attimi di panico e concitazione per una signora anziana di 75 anni che, nella serata di sabato scorso, si è trovata faccia a faccia con due ladri all’interno della sua abitazione che si trova in località Monte Gentile. Qualche tempo prima dell’ora di cena, infatti, due malviventi, certamente incappucciati e forse anche armati, si erano introdotti dentro il suo giardino. La signora vive all’interno di una villa insieme al marito, un 70enne negoziante di Albano che in quel momento, però, non era presente in casa. Furto in villa ad Ariccia: svaligiato tutto Latta si trova all’interno di un complesso abitativo di cittadini benestanti, motivo per cui il perimetro è quesi sempre sorvegliato dguardie giurate. Per tale ragione, i ladri hanno dovuto fare irruzione dall’area boschiva che sta dietro ad alcune delle abitazioni e il loro percorso è ...