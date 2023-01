Zattera di salvataggio | dove è obbligatoria e quando revisionarla

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ladiè un galleggiante compreso tra le dotazioni di sicurezza delle barche, che si rendesolo in determinate condizioni di navigazione. Il suo impiego viene regolamentato da convenzioni internazionali per la salvaguardia della vita umana in mare e da norme nazionali. L’etimologia della parolapensiamo alla parola ““, ci torna alla mente l’idea di un’imbarcazione primitiva o comunque di fortuna. Ripensiamo, magari, al suono duro delle assi di legno che sbattono sulle superfici dell’acqua, dandoci costantemente quella sensazione di precario. La sua etimologia è incerta. Sappiamo che prima diveniva usata la variante zatta, che alcuni studiosi ritengono si tratti di una parola di origine longobarda: questo termine riporta alla mente ...