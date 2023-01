(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA - Non è esattamente untranquillo per Nicolò, circondato dalle voci di un suo possibile quanto imminente addio alla maglia della Roma , con un recente spezzone di campionato ...

Ma c'è anche modo di ricordare i bei momenti vissuti dacon la casacca giallorossa: a farlo è stato l'account Twitter ufficiale dell' Europa League che ha pubblicato un video delle migliori ...In cima alla lista dei desideri c'è Nicolò, il giocatore giallorossoormai da separato in casa con la Roma e vuole una nuova avventura. Maldini e Massara lo stimano e pensano che, in ...

Zaniolo vive un momento delicato, ma l’Europa League lo celebra così Corriere dello Sport

Verso Napoli-Roma, Zaniolo arriva prima di tutti: crioterapia a Trigoria Corriere dello Sport

Roma, ecco perché l’addio di Zaniolo fa perdere tutti Roma Giallorossa

Milan, incontro per Zaniolo: ecco i dettagli numero-diez.com

Di Canio e la frase su Zaniolo in diretta tv che fa discutere i tifosi della Roma Corriere dello Sport

ROMA - Non è esattamente un momento tranquillo per Nicolò Zaniolo, circondato dalle voci di un suo possibile quanto imminente addio alla maglia della Roma, con un recente spezzone di campionato vissut ...Una storia senza lieto fine Dal Real Madrid alla Fiorentina. Cinque anni di un amore tradito in un gelido venerdì di gennaio, a quarantotto ore della trasferta di La Spezia che poi è casa sua. Centove ...